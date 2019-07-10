Пермь, 10 июля, 2019, 14:40 — ИА Регнум. В Перми днем 10 июля прошел кратковременный, но разрушительный ураган с ливнем. Пермяки делятся фотографиями, видео и комментариями в соцсетях.

Vk.com/podslushanoperm Ураган в Перми

Ветер был такой силы, что вырывал деревья с корнем. В интернете публикуют фото с висящими деревьями на проводах, придавленными сломанными стволами машинами, разбитыми оконными стеклопакетами. Жители шокированы последствиями пятиминутного урагана.

«Нападение деревьев на машины» — оставил комментарий один из пользователей соцсети.

На 15:40 местного времени (13:40 мск) услуги скорой помощи потребовались трем пермякам. Двое получили черепно-мозговые травмы, у третьего реакция на стресс, сообщает Properm.Ru.

Между тем, ГУ МЧС предупреждало еще 9 июля о том, что в Прикамье прогнозируют сильный шквалистый ветер, грозы, дождь и град. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГИС-центре Пермского государственного национального исследовательского университета, как и ожидалось, к середине дня, 10 июля, на территорию края с юго-запада сместилась линейная система кучево-дождевых облаков с ливнями, грозами и шквалами, которая сформировалась еще утром в районе Нефтекамска. Скорость смещения системы очень высокая (60−70 км/ч) из-за сдвига ветра.

Через центр Перми прошел наиболее активный участок системы. При этом наблюдался короткий, но мощный шквал с сильным ливнем — так называемый влажный даунбарст (нисходящий порыв с сильными осадками). Судя по разрушениям, скорость ветра в центре города превышала 20 м/с. Шквал вызвал значительные разрушения. Последний раз такой нисходящий порыв в Перми наблюдался 20 июня 2018 года, но он был менее разрушительным. Сегодня, 10 июля, шквал в центре Перми стал, по всей видимости, самым сильным за последние четыре года.