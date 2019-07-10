Дамаск, 10 июля, 2019, 14:35 — ИА Регнум. Российские ВКС утром 10 июля нанесли ряд авиаударов по западной части провинции Идлиб. Об этом пишет новостной ресурс Al-Masdar News. По данным военного источника издания на северо-западе Сирии, российская авиация отработала по району Джиср-эш-Шугур в западной части Идлиба, уничтожив ряд объектов, принадлежащих джихадистам.

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Помимо нанесения ударов по Джиср-эш-Шугуру, ВКС РФ провели авиаудары по объектам группировок «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Исламской партии Туркестана (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вдоль оси Идлиб-Латакия.

Воздушная компания началась примерно через 24 часа после начала крупного наступления боевиков на севере провинции Латакия, которое в конечном итоге провалилось.

Ударам российской и сирийской авиации подвергся также горный город Кабани на северо-востоке Латакии. Авиаудары привели к значительному ущербу оборонительных позиций боевиков. Контроль над этим стратегическим пунктом является ключом к ликвидации последнего анклава джихадистов в этой провинции.

Неоднократные попытки сирийской армии с середины мая 2019 года взять Кабани не привели к положительным результатам. Город обороняют боевики двух террористических группировок «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Исламской партии Туркестана (организация, деятельность которой запрещена в РФ).