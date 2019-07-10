В Калуге совершил вынужденную посадку самолет, летевший из Черногории
Калуга, 10 июля, 2019, 14:19 — ИА Регнум. В Международном аэропорту «Калуга» имени К. Э Циолковского сегодня, 10 июля, совершил незапланированную посадку самолёт, летевший из Черногории в Москву, сообщил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM представитель калужского аэропорта.
Klf.aero
Международный аэропорт «Калуга» имени К. Э Циолковского.
Экстренная посадка лайнера произошла из-за обморока командира экипажа из-за гипертонического криза
«Посадку самолёта авиакомпании Montenegro Airlinesв Калуге благополучно осуществил второй пилот. 77 пассажиров перевезли в здание аэропорта, а командиру экипажа медики на месте оказали экстренную помощь и госпитализировали», — заявил представитель аэропорта в Калуге.