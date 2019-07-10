Замедление инфляции – не падение цен, а рост: эксперт
Москва, 10 июля, 2019, 14:15 — ИА Регнум. О том, что инфляция в России показала хорошие результаты и замедлилась, говорить рано. Но то, что цены в стране не росли является больше позитивным моментом, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель аналитического департамента компании «ФинИст» Катя Френкель.
Минэкономразвития прогнозирует замедление инфляции — потому что уже появляется нулевой рост цен. Годовой индекс потребительских цен рассчитывается по росту цен в каждом месяце, сейчас — за полгода прирост цен составил 2,5% ‑ и то, в марте были пиковые значения из-за роста НДС. Даже если вторая половина года покажет такой же результат — это вполне устроит ЦБ.
Как сообщало ИА REGNUM, Минэкономразвития РФ прогнозирует замедление инфляции. В июле она ускорится до 0,2% в месячном выражении, а в годовом — замедлится до 4,5−4,6%.
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