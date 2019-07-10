Бишкек, 10 июля, 2019, 14:02 — ИА Регнум. В январе — мае 2019 года объем производства продукции в сфере добычи полезных ископаемых в Киргизии достиг 5 млрд 325,6 млн сомов (около 4,9 млрд рублей), что больше показателя аналогичного периода 2018 года на 27,4%. Такие данные приводит «Tazabek» со ссылкой на информацию госкомитета промышленности, энергетики и недропользования.

Иван Шилов ИА REGNUM Киргизия

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Произошло это благодаря росту объемов добычи металлических руд на 38,2%, каменного и бурого угля — на 19,8%, а также сырой нефти — на 16,4%. В то же время добыча природного газа упала на 4,1%.

Отмечается, что за первые пять месяцев текущего года в республике добыто 566,7 тысячи тонн угля. На долю южных регионов приходится 73% добытого угля, а северных — 27%.

Сырой нефти добыто 91,4 тысячи тонн, а природного газа —11,6 млн кубических метров.

ИА REGNUM напоминает, что в 2018 году промышленные предприятия Киргизии, работающие в горнорудной сфере, произвели продукцию на сумму 19,8 млрд сомов (более 18,1 млрд рублей), что больше показателя 2017 года на 8,1%.

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