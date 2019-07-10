Лондон, 10 июля, 2019, 14:03 — ИА Регнум. Компания Mini представила свой первый электрический хэтчбек Cooper SE, предназначенный для серийного производства. Об этом сообщает портал «AutoNews».

Electrek MINI Cooper SE

Электрический хэтчбек будет построен на базе трехдверного авто. Под его капотом будет установлен бензиновый двигатель мощностью 184 л. с. и 270 Нм крутящего момента. Сообщается, что одной зарядки авто хватит, чтобы проехать расстояние 270 километров. С 0 км до 100 км Cooper SE разгоняется за 7,3 секунды. Его максимальная скорость составляет 150 км/ч. От обычного зарядного устройства переменного тока хэтчбек зарядится полностью за 3,5 часа, а от терминала постоянного тока — за 35 минут, но только до 80%.

Снаружи электрокар мало чем отличается от обычного бензинового Cooper S. Несколько поменялась решетка радиатора — она стала глухой. Изменился размер переднего бампера. Он стал больше на 19 мм. На 18 мм подрос дорожный просвет.

Небольшие желтые акценты на боковых зеркалах, решетке радиатора, на 17-дюймовых дисках сделали этот электрокар также непохожим на бензиновую версию.

Важно подчеркнуть, что хэтчбек Mini наконец то станет серийным, поскольку ранее экспериментальные модели компании выпускались ограниченным тиражом.

Производство Cooper SE начнется на заводах в Великобритании, а позднее выпуск электрокаров наладят и в Китае.

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