Пекин, 10 июля, 2019, 13:56 — ИА Регнум. В общей сложности 6464 человека, оказавшихся заложниками паводков и наводнений с начала сезона паводков в Китае, были спасены, сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям КНР, передает агентство Синьхуа.

Наводнение в Китае

Более 1,63 млн человек в семи регионах Китая уровня провинций на юге страны, включая Чжэцзян, Цзянси, Хунань, Гуанси и Чунцин пострадали от мощный ливней, отметили в министерстве.

Всего 77 тыс. жителей были переселены, около 1,6 тыс. домов было смыто, порядка 126,1 тыс. га фермерских угодий повреждено разгулом стихии, что нанесло прямой материальный ущерб в размере 2,69 млрд юаней (около $390 млн).

Министерство запросило от местных правительств усилить анализ и изучение ситуации с ливнями и паводками, освежить план экстренного реагирования, а также мобилизовать все ресурсы для устранения последствий разгула стихии.

Как сообщало ИА REGNUM, трое человек стали жертвами и еще трое пропали без вести в результате наводнения, которое произошло в уезде Йоусянь провинции Хунань в центральном Китае вследствие мощных ливней.