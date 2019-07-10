Иркутск, 10 июля, 2019, 14:07 — ИА Регнум. Не только природные бедствия из-за наводнения и пожаров переживает сейчас Иркутская область. Как сообщил в своём блоге кандидат биологических наук Виталий Рябцев, всего нескольких дней не хватило крупной колонии птиц для того, чтобы выжить. А всё потому, что на Иркутской ГЭС решили произвести сброс воды.

Виталий Рябцев Колония речных крачек на Ангаре

Иркутская ГЭС с зимы резко увеличила расход воды. В результате весь май островки на Ангаре ниже ГЭС (Иркутск), за которыми наблюдаю, были затоплены. Но в начале июня сброс уменьшили до 1600 кубических метров в секунду. Некоторые из островков частично показались над поверхностью. Вот на этом островке сформировалась самая крупная в районе Лисихи колония речных крачек — примерно 30 пар». Виталий Рябцев «На фоне беды Тулуна то, о чем я буду писать, многим покажется несущественной мелочью, но говорить надо и об этом.

По наблюдениям иркутского учёного, некоторое количество пар загнездилось и на совсем крошечных островках. Виталий Рябцев полагает, что массовое появление птенцов должно было происходить в двадцатых числах июня, но 30 июня его супруга, проезжая по плотине, видела, что все островки полностью затоплены.

8 июля лишь один островок с упомянутой выше самой крупной колонией крачек чуть выступал над водой. Точнее, был затоплен на 2−3 см, крачки стояли в воде, моча брюхо. Насчитал пятерых птенцов, уже довольно крупных. А должно их было быть после вылупления — примерно 50−60. Выжили только самые старшие. Смогли доплыть до расположенного поблизости Квадрата. Потом, когда их островок чуть показался над водой, — вернулись (на насыпи Квадрата постоянно находятся люди) на него. Маленькие птенцы погибли в холодной воде. Им не хватило лишь нескольких дней с пониженным сбросом воды». Виталий Рябцев «ГЭС резко усилила сброс. Не понятно — зачем? На Байкале уровень сейчас не настолько высок, чтобы требовалось «спускать воду»…

Иркутский учёный напомнил, что, таким образом, повторились события 2015 и 2017 годов.

«По моему заявлению о гибели птичьих гнезд в 2015 году Служба по охране животного мира Иркутской области судилась с «Иркутским публичным акционерным обществом энергетики и электрификации» (принадлежит Дерипаске). Вместо того, чтобы оплатить копеечный по меркам компании ущерб, энергетики наняли целую бригаду юристов. Арбитражный суд проигнорировал информацию орнитологов и взял за основу биологически безграмотное утверждение юристов (раз над островками летают птицы, значит, ущерб им не причинен!), не знающих, что кроме взрослых птиц в это время на островках имеются также птенцы и яйца.

Но была сделана хотя бы попытка заставить энергетиков отвечать за причиняемый природе ущерб. Однако это осталось в прошлом. После вышеупомянутой службы (2018 г.) ее покинули специалисты, искренне болеющие за свое дело, пытавшиеся охранять животный мир региона. Теперь там некому заботиться о мелочах, подобных гибели птичьих колоний. Остались те, кто считает санитарные рубки в заказниках (включая «Туколонь») делом важным и очень полезным. Они же теперь подчиняются «самому эффективному (на региональном уровне) лесному министру». Виталий Рябцев реорганизации вышеупомянутой службы (2018 г.) ее покинули специалисты, искренне болеющие за свое дело, пытавшиеся охранять животный мир региона. Теперь там некому заботиться о мелочах, подобных гибели птичьих колоний. Остались те, кто считает санитарные рубки в заказниках (включая «») делом важным и очень полезным. Они же теперь подчиняются «самому эффективному (на региональном уровне) лесному министру».

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Иркутской области началось после проливных дождей. С 26 июня реки вышли из берегов и подтопили более 100 населённых пунктов. Помимо ЧС в связи с паводком, в нескольких районах Приангарья введён режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров. Полыхают десятки тысяч гектаров, а потушили всего чуть более 5 тыс. га очагов возгорания.

Скандальное уголовное дело в отношении «лесных» чиновников Иркутской области находится в завершающей стадии. Следователи СКР обвинили их в бездействии, которое привело к сплошной вырубке 120 га лесного фонда в заказнике «Туколонь», что повлекло ущерб Российской Федерации на общую сумму около 748 млн рублей.

Читайте также: В Иркутской области полыхает более 50 тыс га леса, который решено не тушить

Читайте также: «Мы не Нотр-Дам и даже не подводная лодка»: жители Тулуна переживают потоп

Читайте также: Следствие настаивает на виновности иркутского «лесного» министра