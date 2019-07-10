Палермо, Италия, 10 июля, 2019, 14:27 — ИА Регнум. Сорока семи мигрантам, спасенным в Средиземном море 9 июля, было разрешено сойти с итальянского патрульного катера на острове Сицилия, передает ВВС Africa.

Иван Шилов ИА REGNUM Беженцы ЕС

Сообщается, что они прибыли на лодке из Туниса и стран Африки южнее Сахары. Мигранты высадились на Сицилии за несколько часов до церемонии, посвященной закрытию того, что когда-то было крупнейшим центром приема мигрантов в Европе.

Ожидается, что в церемонии примет участие министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини.

Отмечается, что в центре в Минео когда-то проживали более 4000 мигрантов. Теперь он пуст, а оставшиеся мигранты были переведены в более мелкие центры.

В понедельник, 8 июля, немецкая благотворительная организация «Sea-Eye» также спасла 44 человека у ливийского побережья. Организация сотрудничает с мальтийскими властями, чтобы передать мигрантов под стражу.