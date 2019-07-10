В Барнауле горел магазин строительных товаров
Барнаул, 10 июля, 2019, 13:29 — ИА Регнум. В Барнауле сгеодня, 10 июля, произошёл серьёзный пожар, горел магазин строительных товаров «Аксиома». Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю, сигнал о возгорании поступил в третьем часу дня по местному времени. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения из-под кровли двухэтажного здания был виден густой черный дым.
Для полной ликвидации пожара подразделениям МЧС России потребовалось около получаса, площадь возгорания составила около 150 квадратных метров.
«Пострадавших на месте происшествия нет. Обстоятельства возникновения пожара устанавливаются, наиболее вероятная причина случившегося — короткое замыкание, от огня пострадала кровля строения», — пояснили спасатели.