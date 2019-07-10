Барнаул, 10 июля, 2019, 13:29 — ИА Регнум. В Барнауле сгеодня, 10 июля, произошёл серьёзный пожар, горел магазин строительных товаров «Аксиома». Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю, сигнал о возгорании поступил в третьем часу дня по местному времени. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения из-под кровли двухэтажного здания был виден густой черный дым.

ГУ МЧС по Алтайскому краю В Барнауле горел магазин строительных товаров «Аксиома»

ГУ МЧС по Алтайскому краю Крыша магазина строительных товаров «Аксиома»

Начальник 1 отряда федеральной противопожарной службы по Алтайскому краю Ярослав Грабовский. «Пожару был присвоен повышенный ранг сложности, на месте работали значительные силы и средства: 20 единиц специальной техники, 52 человека личного состава. Люди из помещений магазина эвакуированы до прибытия подразделений».

Для полной ликвидации пожара подразделениям МЧС России потребовалось около получаса, площадь возгорания составила около 150 квадратных метров.

ГУ МЧС по Алтайскому краю Пожарные магазина строительных товаров «Аксиома»

«Пострадавших на месте происшествия нет. Обстоятельства возникновения пожара устанавливаются, наиболее вероятная причина случившегося — короткое замыкание, от огня пострадала кровля строения», — пояснили спасатели.