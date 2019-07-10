Москва, 10 июля, 2019, 13:20 — ИА Регнум. Россия не ведет с Украиной переговоры по освобождению удерживаемых лиц, заявил 10 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Антонова Дарья ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Были же определенные обращения с российской стороны. Была нотная переписка. Это происходило. Большего не происходит», — заявил Песков.

По его словам, это касается не только арестованных в России украинских моряков и главы «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского в Киеве, но и удерживаемых лиц в целом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев делает все возможное для освобождения украинских военных моряков, которые были задержаны в конце ноября 2018 года в территориальных водах России в Чёрном море из-за того, что не реагировали на законные требования российской погранслужбы.

Кирилл Вышинский был задержан в мае 2018 года в Киеве. Власти Украины обвиняют его в поддержке республик Донбасса и государственной измене.

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