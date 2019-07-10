Москва, 10 июля, 2019, 13:47 — ИА Регнум. Товарищи родители! Приближается новый 1927 год. В связи с этим имейте в виду, что «Рабочая газета» и ее журналы обслуживают культурные запросы всех членов рабочей семьи, начиная от октябренка и кончая дедушкой и бабушкой. (Дедушка в рисунок не влез. Он сейчас лежит на печи и читает «Экран»)

Национальная электронная детская библиотека Реклама подписки ("Мурзилка», 1927, №1)

Реклама подписки («Мурзилка», 1927, №1)

Это правда, ведь в обойму изданий «Рабочей газеты», кроме самой газеты, входили и «Мурзилка», и «Работница», и «Крокодил», и «Экран».

Национальная электронная детская библиотека Обложка январского номера журнала «Мурзилка», 1927 год

Но вернемся к культурным запросам октябренка. В коллекцию журналов добавлены подшивки журнала «Мурзилка» за 1927 — 1930 годы. До появления желтого лохматого фоторепортера еще десять лет, поэтому фирменным стилем можно считать девчонок и мальчишек, которые тащат буквы названия.

Национальная электронная детская библиотека Фирменный стиль оформления названия журнала

Обложки сезонные, отражают активности, характерные для определенного месяца.

Национальная электронная детская библиотека Обложка январского номера журнала «Мурзилка», 1927 год. Читать журнал: http://arch.rgdb.ru/xmlui/handle/123456789/46253#page/0/mode/2up

Журнал использует маркетинговые ходы, опробованные дореволюционными журналами. За раннюю подписку предлагается бесплатная книга, к каждому номеру прилагается премия — игрушки, игры, занятия, панорамы.

Национальная электронная детская библиотека Модель самолета «Юнкерс», премия к журналу «Мурзилка», 1927 год, №8. Читать журнал: http://arch.rgdb.ru/xmlui/handle/123456789/46260#page/0/mode/2up

В 1927 году льготная подписка заканчивалась 15 января, кто успевал подписаться на весь год и внести полную оплату, получал большую книгу с картинками в красках «Полное лукошко всего понемножку» (в отдельной продаже стоит 75 копеек, а годовая подписка на журнал стоит 5 рублей). Предлагалась расширенная подписка стоимостью 6 рублей 50 копеек за год, в нее входило дополнительно двенадцать номеров «Мурзилкиной газеты», которая составлялась из заметок, статей и писем самих ребят, и «давала все новости, любопытные ребятам».

А за подписку на 1928 год обещают книгу в красках «Проказы кота Пуса-Карапуза». Ее написал Александр Александрович Федоров-Давыдов (1875 — 1936), плодовитый детский писатель, редактор, издатель, переводчик.

Национальная электронная детская библиотека Реклама подписки на журнал «Мурзилка» на 1928 год. Читать журнал: http://arch.rgdb.ru/xmlui/handle/123456789/46265#page/0/mode/2up

Запомнили фамилию? Теперь давайте разберемся, кто же обеспечивал журнал материалами. Во-первых, очень много статей не подписаны или подписаны только инициалами, на основании которых сложно сделать обоснованные предположения. Часто встречаются уже знакомый нам А. Федоров-Давыдов, А. Федэ, Ткач Основа, П. Лесной, А. Ишимов, Ал. Алтаев, Арт. Феличе, Лина Нейман. Среди поэтических произведений попадаются стихи Агнии Барто, Льва Зилова, Якова Мексина. Художественно оформляют выпуски Владимир Сутеев, Борис Иогансон, Д. Мощевитин, В.Штраних.

Смотрит месяц в окна изб,Спать в деревне улеглись,Соловей в кустах свистит:— Тю-ю-лит, тю-ю-лит,Тю-ли, тю-ли,Все заснули…Чричи-кпю,Чищу клюв;Ци-вит-чу,Засвищу,Чо-чо-чо-чо-чочьв ночь…А. Барто, Соловей («Мурзилка», 1927, №7)

Национальная электронная детская библиотека Реклама подписки на журнал «Мурзилка» на 1928 год

Какое разнообразие, не правда ли? Но при ближайшем рассмотрении основным автором «Мурзилки» оказывается Федоров-Давыдов, ведь А. Федэ, Ткач Основа, П. Лесной, А. Ишимов — это его псевдонимы.

Ал.Алтаев — это тоже псевдоним, под ним скрывается Маргарита Владимировна Ямщикова (Рокотова), известная еще читателям дореволюционной периодики. Арт. Феличе — псевдоним ее дочери, Людмилы Андреевны Ямщиковой-Дмитриевой.

Читайте «Мурзилку», обращайте внимание на авторство, делайте выводы! И удивляйтесь, чего только не встретишь на страницах детского журнала. Например, Митя и Вова Ковалевы 8 и 4 лет пишут в рубрику Мурзилкина почта (1927 год, №3): Сообщите Зине Цигельман, что мы ее осуждаем за то, что она утопила котят. После такой рекламы на всю страну Зине впору самой утопиться.

Национальная электронная детская библиотека Мурзилкина почта (Журнал «Мурзилка»,1927 год, №3). Читать журнал: http://arch.rgdb.ru/xmlui/handle/123456789/46255#page/0/mode/2up

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