В Ярославле суд оправдал директора интерната, где дети пили мочу
Ярославль, 10 июля, 2019, 13:10 — ИА Регнум. Мировой суд Ленинского района Ярославля оправдал бывшего директора школы-интерната для глухонемых детей Ларису Шельбах.Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Уголовно дело было возбуждено по статье «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего работником образовательной организации, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетними».
Инцидент произошел в октябре 2017 года. Руководству интерната стало известно, что дети справили нужду в бак, откуда другие школьники пили воду. Директор вызвала провинившихся к себе и предложила им выпить собственную мочу. Что трое воспитанников и сделали. О случае стало известно правоохранительным органам. Было возбуждено уголовное дело, а директор интерната уволилась по собственному желанию. Между тем сотрудники коллектива вступились за Ларису Шельбах. Они считали, что она ни в чем не виновата.
Позиция защиты заключалась в том, что история была воспитательным приемом, а вовсе не жестокостью. По словам адвоката, в ходе судебного заседания дети просили прощения у педагога.
«Я рада тому, что сегодня наши танцы на стеклах закончились. Я даже запрещала себе думать, что результат может быть каким-то иным. Я сегодня наслаждаюсь величием правосудия. Суд четко, непредвзято разобрался во всех обстоятельствах дела. Кульминационным моментом судебного заседания был эпизод, когда все потерпевшие разом, без команды, встали, подошли к Ларисе Вениаминовне, преклонили колени и просили прощения», — рассказала адвокат Ларисы Шельбах Галина Старостина.
Обвинение просило приговорить бывшего директора к штрафу, но суд оправдал женщину. Прокуратура пока не определилась, будет ли обжаловать приговор.