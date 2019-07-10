Ярославль, 10 июля, 2019, 13:10 — ИА Регнум. Мировой суд Ленинского района Ярославля оправдал бывшего директора школы-интерната для глухонемых детей Ларису Шельбах.Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Завершение суда над Ларисой Шельбах

Уголовно дело было возбуждено по статье «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего работником образовательной организации, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетними».

Инцидент произошел в октябре 2017 года. Руководству интерната стало известно, что дети справили нужду в бак, откуда другие школьники пили воду. Директор вызвала провинившихся к себе и предложила им выпить собственную мочу. Что трое воспитанников и сделали. О случае стало известно правоохранительным органам. Было возбуждено уголовное дело, а директор интерната уволилась по собственному желанию. Между тем сотрудники коллектива вступились за Ларису Шельбах. Они считали, что она ни в чем не виновата.

Позиция защиты заключалась в том, что история была воспитательным приемом, а вовсе не жестокостью. По словам адвоката, в ходе судебного заседания дети просили прощения у педагога.

«Я рада тому, что сегодня наши танцы на стеклах закончились. Я даже запрещала себе думать, что результат может быть каким-то иным. Я сегодня наслаждаюсь величием правосудия. Суд четко, непредвзято разобрался во всех обстоятельствах дела. Кульминационным моментом судебного заседания был эпизод, когда все потерпевшие разом, без команды, встали, подошли к Ларисе Вениаминовне, преклонили колени и просили прощения», — рассказала адвокат Ларисы Шельбах Галина Старостина.

Обвинение просило приговорить бывшего директора к штрафу, но суд оправдал женщину. Прокуратура пока не определилась, будет ли обжаловать приговор.