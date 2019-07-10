Москва, 10 июля, 2019, 13:08 — ИА Регнум. Пакет законопроектов, вводящий наказание за помехи в работе врачей, Госдума приняла во втором чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 10 июля.

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Ко второму чтению проработаны формулировки. Так, предполагается установить повышенную уголовную ответственность за совершение в отношении лица или его близких в связи с осуществлением им служебной деятельности или выполнением общественного долга таких преступлений, как: умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья или незначительную стойкую утрату общей трудоспособности и угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы.

Вводится уголовная ответственность за «воспрепятствование в какой бы то ни было форме законной деятельности медицинского работника по оказанию медицинской помощи, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью пациента или смерть пациента».

Одновременно поправками в КоАП усиливается административная ответственность за непредоставление преимущества в движении скорой помощи. Вводится штраф в размере от 3 тыс. до 5 тыс. рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от трех месяцев до 1 года.

Поправками в целом, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, «вводится дифференцированная ответственность, в зависимости от тяжести причиненного пациенту вреда». Если по вине нарушителя погиб человек, предполагается лишение свободы на срок до четырех лет.

Сейчас штраф составляет 500 рублей, предусмотрено лишение прав на срок от одного до трех месяцев.