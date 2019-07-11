Санкт-Петербург, 11 июля, 2019, 03:46 — ИА Регнум. Через крупнейший на юге России контейнерный хаб, который будет создан в порту Оля Астраханской области, будут проходить грузы из Индии, Китая, Юго-Восточной Азии, Африки, стран Ближнего Востока в Европу и обратно, грузооборот составит от 17 до 25 млн тонн в год. Об этом заявил врио губернатора области Игорь Бабушкин. О хабе, который войдет в международный транспортный коридор «Север — Юг», рассказывает автор ИА REGNUM Анна Мейзер.

Rzd.ru Грузовой состав с цистернами

По словам главы Минэкономразвития Максима Орешкина, на территории порта Оля планируется организовать особую экономическую зону; этим проектом будет поддержано развитие портовой инфраструктуры области. План реализации Стратегии развития российских морских портов в Каспийском бассейне был утвержден правительством РФ в конце июня, в него входят модернизация уже существующих портовых мощностей на Каспии и строительство нового морского порта в Каспийске. Сопутствующая задача — развитие автомобильных и железнодорожных подходов к портам.

По прогнозу, реализация проекта к 2030 году доведет контейнерооборот российских портов Каспийского региона до 265 тыс. TEUs в год. Планируется, что объем перевалки сухих грузов к этому моменту должен вырасти до 14 млн тонн, при том, что в 2018 году показатель составил 2,6 млн тонн.

О других новостях портовой инфраструктуры России и сопредельных стран читайте в статье Анны Мейзер «Порты: Литва боится захвата железных дорог Россией».