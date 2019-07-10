Оренбург, 10 июля, 2019, 12:55 — ИА Регнум. В Оренбургской области отмечен спад в сфере строительства жилья. В январе-июне 2019 года организациями всех форм собственности построено 3638 квартир общей площадью 335 тыс. кв. метров, что составило 83,4% к январю-июню 2018 года, сообщает Оренбургстат.

Дарья Драй ИА REGNUM Новостройка

Индивидуальными застройщиками за первое полугодие 2019 года построено 200,5 тыс. кв. метров (77,6% к январю-июню 2018 года), или 59,9% от общего объема жилья, введенного в январе-июне 2019 года. В общем объеме введенного жилья 158 тыс. кв. метров построено в сельской местности (93,7% к январю-июню 2018 года).

Напомним, за первое полугодие 2018 года оренбургские строители ввели в строй 4316 квартир общей площадью 401,6 тыс. кв. метров, что превысило объемы за аналогичный период 2017 года на 26%. В целом годовой план (за 2018 год) был перевыполнен на 2,1%, в эксплуатацию ввели 911 тыс. кв. метров новостроек.