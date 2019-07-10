Ярославль, 10 июля, 2019, 12:29 — ИА Регнум. Ситуация на кладбище в Селифонтово под Ярославлем стала предметом обсуждения на заседании муниципалитета Ярославля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дорога в Селифонтово

Как ранее сообщало ИА REGNUM, люди жалуются на грязь и бездорожье временного городского погоста. Информация об этом дошла и до народных избранников. Депутат Дмитрий Соколов попросил мэрию засыпать дорогу к могилам хотя бы асфальтовой крошкой. Его коллеги были еще категоричнее.

«Там УАЗики садятся на пузо, там не доносят гробы до мест захоронения. Ситуация, действительно, критичная. Не надо ждать асфальтовой крошки, надо меры принимать», — сказала депутат муниципалитета Наталья Бобрякова.

«Меры будут приняты, — перехватил инициативу председатель муниципалитета Артур Ефремов. — Этот вопрос с утра проговорили. Это конечно не оправдание, но надо понимать, что дожди у нас уже две недели идут, и нагрузка увеличилась на те места проезда, которые были».

Ефремов передал слово заместителю мэра по строительству Ринату Бадаеву. Бадаев передал слово директору департамента городского хозяйства Сергею Тальянову. Тальянов вновь начал говорить о том, что кладбище «будут отсыпать асфальтовой крошкой». Председателю муниципалитета пришлось перебить и его.

«Сегодня? Этот вопрос в приоритете сегодня?» — потребовал заверения Артур Ефремов и получил утвердительный ответ.

ИА REGNUM будет следить за развитием событий.