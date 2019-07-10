Сеул, 10 июля, 2019, 12:37 — ИА Регнум. В июне 2019 года в Южной Корее зафиксировали самый большой прирост работающего населения. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на Статистическую службу страны.

Сеул

Согласно опубликованным данным, в июне количество работающего населения в стране увеличилось на 281 тыс. человек, что является самым большим приростом за один год и пять месяцев.

По состоянию на конец апреля в стране на рабочих местах трудились 27,4 млн человек.

Известно, в январе 2019 года количество работающего населения увеличилось на 19 тыс. человек, в феврале — на 263 тыс. человек, в марте — на 250 тыс. человек, в апреле — на 171 тыс. человек, в мае — на 259 тыс. человек.

Кроме того, количество работающего населения в сфере здравоохранения и социального обеспечения увеличилось на 125 тыс. человек, в сфере образования и услуг — на 74 тыс. человек, в сфере гостиничного и ресторанного бизнеса — на 66 тыс. человек.

С другой стороны, в сфере финансов и страхования было уволено 51 тыс. человек, обрабатывающей промышленности — 66 тыс. человек.

Уровень занятости лиц от 15 лет и старше составил 61,6%, что на 0,2% больше, чем в 2018 году. Уровень занятости людей в возрасте от 15 до 64 лет увеличился на 0,2%, до 67,2%, а уровень занятости людей в возрасте от 15 до 29 лет — на 0,3%, до 43,2%.

В июне текущего года число безработных граждан увеличилось на 103 тыс. человек, до 1,13 млн человек, что является самым высоким показателем с июня 1999 года.

Уровень безработицы в стране составил 4%, что на 0,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, уровень безработицы среди молодежи (от 15 до 29 лет) — 10,4%.