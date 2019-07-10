Москва, 10 июля, 2019, 12:24 — ИА Регнум. Медицинские стандарты, которые ранее использовались в Москве, привели к тому, что приёмные отделения не всегда могут своевременно обслужить большой поток пациентов. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин, осматривая строительство больницы в Коммунарке, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин рассказывает жителям Коммунарки о новой больнице

«Проблема построенных по старым стандартам: огромное количество пациентов, прибывающих в больницу, попадают в «узкое горлышко» и чувствуют себя некомфортно», — отметил мэр.

Виной тому «логистика» старых медучреждений, считает Собянин. Однако в строящейся в Новой Москве больнице таких проблем возникать не должно, считает мэр города.

«Здесь изначально всё сделано правильно. В приёмном отделении окажут все слуги — профилактик, диагностику. Так, чтобы максимально комфортно было сделано для пациентов. Такие приёмные отделения пытаемся сделать в других больницах, а здесь изначально так построено», — заявил Собянин.