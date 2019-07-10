Джакарта, 10 июля, 2019, 12:23 — ИА Регнум. Губернатор индонезийской провинции Лампунг Аринал Джунайди заявил, что его провинция готова стать будущей столицей Индонезии, сообщает Antaranews.

Sakurai Midori Монумент АДрипура. Бандар-Лампунг, Индонезия

«Прошу поддержку со стороны других провинций острова Суматра», — заявил Аринал Джунайди на заседании губернаторов острова.

По его словам, текущее строительство платной дороги Транс-Суматра от Лампунга до Аче будет продолжаться. Города на Суматре также связаны, поэтому остров лучше подготовлен к тому, чтобы стать опорой будущего национального экономического роста.

Кроме того, вклад Суматры в ВВП страны превышает 21%, добавил он.

Известно, что по итогам встречи губернаторы острова Суматра поддержали кандидатуру Лампунга в качестве будущей столицы Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр планирования национального развития Индонезии Бамбанг Броджонегоро заявил, что правительство страны планирует перенести столицу Индонезии с острова Ява к 2024 году.