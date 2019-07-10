Рим, 10 июля, 2019, 12:09 — ИА Регнум. Руководители неправительственной организации Mediterranea, специализирующейся на перевозке нелегальных мигрантов из территориальных вод Ливии в ЕС, обвинили «русских хакеров» в атаке на их сайт, передает информагентство Askanews в среду, 10 июля.

Иван Шилов ИА REGNUM Хакеры. Кремль

Доказательств «атаки» или «русского происхождения» этой атаки представлено не было. Представители организации отметили, что передали данные правоохранительным органам.

Как сообщало ИА ранее, власти Италии конфисковали принадлежащие Mediterranea корабли и оштрафовали организацию за неоднократное нарушение итальянских законов, запрещающих доставку в страну нелегальных мигрантов, а также за неповиновение указаниям береговой охраны.

Новое правительство Италии с июня 2018 года в соответствии со своими предвыборными обещаниями начало ограничивать приток в страну нелегальных мигрантов, в частности, запретило вход в свои порты кораблям неправительственных организаций, которые перевозят таких мигрантов. За год поток нелегальных мигрантов в Италию сократился на 90%.

Подавляющее большинство приезжающих являются не беженцами от войны, потому что в их странах нет никаких войн, а экономическими мигрантами, отмечают в правительстве. Власти полагают, что нужно помогать мигрантам «у них дома», а не в Европе, не поощрять бизнес по доставке мигрантов в ЕС и не вынуждать мигрантов работать на черном рынке и жить в недостойных условиях. Если другие страны Евросоюза считают нужным принимать мигрантов, они должны это делать на своей территории, подчеркивают в правительстве.

Осенью 2018 года в Италии был принят декрет о безопасности и миграции, сокращающий расходы правительства на мигрантов и упрощающий их высылку из страны.

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