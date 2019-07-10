Болеть нельзя лечиться: о последствиях экономии на лекарствах в России
Барнаул, 10 июля, 2019, 11:44 — ИА Регнум. Все больше граждан России вынуждены экономить на большом и малом, отметил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM алтайский доктор с многолетней практикой Игорь Червяков, комментируя существенное падение продаж лекарств в России.
«Данные статистики неумолимы, подавляющее большинство россиян живут в условиях жесткой экономии. Как отмечает исследовательский холдинг «Ромир», 24% россиян экономят на покупках продуктов, 23% урезают траты на одежду и обувь, 22% ограничивают себя в развлечениях, каждый пятый опрошенный отказывает себе в покупке деликатесов. И вот подошла очередь экономить на лекарствах.
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Экономить на своем здоровье! Качественная медицинская помощь для жителей РФ и без этого становится все более недоступной. Мало того, что проблема попасть к доктору в день обращения усугубляется с каждым годом, но и качество применяемых препаратов благодаря импортозамещению неуклонно снижается. Неужели сбылись наказы депутата Госдумы Петра Толстого, который предложил россиянам «выплевывать иностранные лекарства» и лечиться народными средствами, в частности корой дуба и отваром боярышника?
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Он также напомнил, что в аптеках эффективные импортные лекарства имеются, но они и ранее не пользовались большим спросом из-за дороговизны.
Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что на фармацевтическом рынке России наблюдается существенное падение продаж, какого не наблюдалось с 2015 года, сообщили «Известия». Отмечается, в частности, что за первые пять месяцев 2019 года это падение составило 3,7%.
И это, судя по словам гендиректора компании DSM Group Сергея Шуляка, ещё не предел. Он отметил, что к концу года падение фармрнка в финансах может дойти до четырёх процентов. По мнению экспертов, существенным фактором падения продаж медикаментов в России является снижение покупательской способности людей.
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