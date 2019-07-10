Барнаул, 10 июля, 2019, 11:44 — ИА Регнум. Все больше граждан России вынуждены экономить на большом и малом, отметил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM алтайский доктор с многолетней практикой Игорь Червяков, комментируя существенное падение продаж лекарств в России.

Schekinov Alexey Victorovich Фармацевт консультирует клиента аптеки

«Данные статистики неумолимы, подавляющее большинство россиян живут в условиях жесткой экономии. Как отмечает исследовательский холдинг «Ромир», 24% россиян экономят на покупках продуктов, 23% урезают траты на одежду и обувь, 22% ограничивают себя в развлечениях, каждый пятый опрошенный отказывает себе в покупке деликатесов. И вот подошла очередь экономить на лекарствах.

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Экономить на своем здоровье! Качественная медицинская помощь для жителей РФ и без этого становится все более недоступной. Мало того, что проблема попасть к доктору в день обращения усугубляется с каждым годом, но и качество применяемых препаратов благодаря импортозамещению неуклонно снижается. Неужели сбылись наказы депутата Госдумы Петра Толстого, который предложил россиянам «выплевывать иностранные лекарства» и лечиться народными средствами, в частности корой дуба и отваром боярышника?

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«Нужда заставляет россиян пользоваться не оригинальными, импортными лекарствами, а их дешевыми репликами, которые не могут обладать аналогичной с брендами пользой по определению. И хотя Минздрав РФ уверяет, что отечественные лекарства не уступают по качеству импортным и обладают той же целительной силой, такое утверждение фактами никак не подтверждается. Вот и растет количество хронических пациентов, раз за разом посещающих врача с просьбой подобрать лекарство «получше, но подешевле». А выбор-то у доктора невелик! Ведь российские протоколы лечения диктуют назначать в первую очередь отечественные аналоги, избегая назначений фирменных высокоэффективных препаратов. А теперь и на российских лекарствах больные вынуждены экономить!», заключил Игорь Червяков.

Он также напомнил, что в аптеках эффективные импортные лекарства имеются, но они и ранее не пользовались большим спросом из-за дороговизны.

«Падение доходов вынуждает россиян вообще отказываться от лечения даже отечественными аналогами. Не исключено, что, по результатам анонсируемой премьер-министром Дмитрием Медведевым всероссийской диспансеризации, количество хронических больных будет запредельным. А лечиться-то как будем?» Игорь Червяков

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что на фармацевтическом рынке России наблюдается существенное падение продаж, какого не наблюдалось с 2015 года, сообщили «Известия». Отмечается, в частности, что за первые пять месяцев 2019 года это падение составило 3,7%.

И это, судя по словам гендиректора компании DSM Group Сергея Шуляка, ещё не предел. Он отметил, что к концу года падение фармрнка в финансах может дойти до четырёх процентов. По мнению экспертов, существенным фактором падения продаж медикаментов в России является снижение покупательской способности людей.

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