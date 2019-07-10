Ташкент, 10 июля, 2019, 11:32 — ИА Регнум. Неэффективность проведения геологоразведочных работ, реализации инвестиционных проектов и ценообразования привела к неполной обеспеченности экономики и населения республики энергоресурсами, ухудшению финансового положения предприятий нефтегазовой отрасли.

Иван Шилов ИА REGNUM Природный газ

Об этом говорится в постановлении президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, поступившего в ИА REGNUM.

«Так, при увеличении добычи природного газа за последние 20 лет на 8%, объем его добычи отечественными предприятиями снизился на 29%, подтвержденные запасы природного газа в 2008—2018 годах сократились на 4%, средний показатель замещения природных резервов природного газа за истекшие 5 лет составил около 70%», говорится в документе.

Кроме того, в результате недостаточности финансовых средств и дефицита материально-технических ресурсов в 2017—2018 годах прирост добычи природного газа обеспечен лишь на 42% от прогнозных показателей.

«Устаревшая и непрозрачная система управления, совмещающая в себе регуляторные функции и коммерческую деятельность, препятствует внедрению на предприятиях нефтегазовой отрасли современного менеджмента, повышению их финансовой устойчивости и рентабельности», говорится, в частности, в документе