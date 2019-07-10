Сухиничи, Калужская область, 10 июля, 2019, 11:25 — ИА Регнум. Правоохранителями Калужской области организована проверка информации о том, что пятилетняя девочка самостоятельно ушла из детского сада. Ранее об этом написали местные СМИ. Как сообщил 10 июля корреспонденту ИА REGNUM руководитель контрольно-следственного отдела СУ СК России по Калужской области Дмитрий Одинцов, сотрудниками Росгвардии была обнаружена пятилетняя девочка, которая шла по проезжей части города Сухиничи без сопровождения взрослых. По имеющейся информации, ребенок самовольно покинул детский сад и отправился на поиски матери.

Kaluga.sledcom.ru

«Следователи проведут осмотр места происшествия, опросят сотрудников детского сада и других свидетелей, установят все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет дана правовая оценка действиям администрации дошкольного учреждения по статье 293 УК РФ, предусматривающей ответственность должностных лиц за халатность, а также приняты меры, направленные на профилактику подобных происшествий», — сказал Дмитрий Одинцов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 марта 2019 года территорию детского сада «Незабудка» на улице Степана Разина самостоятельно покинул четырёхлетний воспитанник. Через час полицейским удалось найти «беглеца» и вернуть матери и воспитателям. Почему мальчик решил внезапно покинуть детсад, он не объяснил. Одновременно проверкой установлены нарушения должностных обязанностей сотрудниками детсада по присмотру за вверенными им детьми. Трём должностным лицам детского сада объявлены выговоры.