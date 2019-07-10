Иркутск, 10 июля, 2019, 11:26 — ИА Регнум. Очевидцы в группе «Подслушано. Тулун» опубликовали видеокадры, на которых видно, что мусор, грязь и доски с подтопленных территорий иркутского города Тулуна КамАЗы везут не на свалку, где их будут утилизировать, а на территорию старых очистных сооружений, расположенных в непосредственной близости от села Красный Яр.

Цитата из видео Цитата из группы «Подслушано. Тулун»

«Мусор с подтопления, как сообщил водитель КамАЗа, возит фирма «Сибна», на видео явно виден госномер», — пишет автор сообщения. В администрации Тулуна уже пообещали провести проверку.

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Тулуне началось на следующий день после начала мощнейшего паводка, начавшегося в Иркутской области 26 июня после проливных дождей. Поток воды был настолько мощным, что вода перелилась через десятиметровую дамбу и хлынула на город, сметая всё на своём пути. И по сей день в Тулуне остаются подтопленными 190 домов, в которых проживают более 450 человек.

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