Ярославль, 10 июля, 2019, 11:09 — ИА Регнум. ООО «Астерпласт» взыскало с мэрии Ярославля более 37 млн рублей за дополнительные работы по проекту «Безопасные и качественные дороги» в 2018 году. Иск компании удовлетворил Арбитражный суд Ярославской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Ремонт проспекта Авиаторов в Ярославле

Речь идет о работах, которые вела компания «ЕКС» — один из крупнейших дорожных подрядчиков региона. Как следует из судебного решения, «ЕКС» выполнила больше работ, чем было предусмотрено муниципальным контрактом, в двух районах города — Заволжском и Дзержинском. В Дзержинском районе при сумме контракта 247 млн рублей объем допработ составил 21 млн рублей. В Заволжском при сумме 272 млн было выполнено непредусмотренных работ на 16 миллионов. Речь идет о дополнительных работах на проспекте Авиаторов, улицах Клубная, Спартаковская, 1-я Шоссейная, Большая Морская, Громова, 29-я Линия, Блюхера, Ленинградский проспект. Дополнительные работы были согласованы с мэрией города.

«Согласованные с заказчиком дополнительные работы, в рамках выполнения основных работ по контракту, были выполнены подрядчиком и приняты заказчиком без замечаний и надлежащего качества, что подтверждается подписанными сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ и не оспаривается сторонами», — говорится в решении суда.

Однако оплатить дополнительные работы мэрия города не смогла. Ведь денег на это в бюджете не было предусмотрено. По неизвестным причинам «ЕКС» не стала взыскивать их с мэрии самостоятельно, а передала «долг» фирме «Астерпласт».

Интересно, что городские власти не то что не оспорили претензии, а даже не явились в суд, попросив рассмотреть иск в их отсутствии. При этом, похоже, не все так однозначно.

«Контрольно-счетная палата Ярославской области представила отзыв на исковое заявление, в удовлетворении исковых требований просят отказать, пояснили, что нарушена процедура изменения контракта — не подписано дополнительное соглашение, а также процедура согласования работ и предупреждения о необходимости выполнения дополнительного объема работ», — говорится в решении суда.

Арбитражный суд встал на сторону подрядчика. С одной стороны, цена контракта является твердой. С другой стороны, дополнительные работы могут возникнуть и быть выполнены, если не превышают 10% от суммы контракта. Что и произошло в этом случае. Отметим, что «ЕКС» взяло контракты по максимальной цене как единственный поставщик.

«В этом случае можно говорить о некачественной проектной документации. Все необходимые работы должны быть предусмотрены в смете, и если выясняется, что учтено не все, значит, плохо сработали проектировщики», — прокомментировал ситуацию координатор группы «Дороги Ярославля» Темур Абдуллаев.

В этом году «ЕКС» продолжает работать по проекту «Безопасные и качественные дороги» как в Ярославле, так и в Ярославской области.