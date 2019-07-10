Вашингтон, 10 июля, 2019, 10:48 — ИА Регнум. Страдающим от проблем с лишним весом людям при похудении не обязательно делать акцент на избавлении от лишнего жира, об этом сообщает Medicalxpress со ссылкой на ученых американского Университета штата Джорджии.

Александр Родченко. Утренняя зарядка

Так, считают ученые, эффективно и безопасно для здоровья избавиться от лишнего жира можно благодаря укреплению мышц. Слабые мышцы нередко свидетельствуют о недостаточной физической активности и неправильном питании.

«Более высокая мышечная масса связана с повышенной чувствительностью к инсулину, в то время как нечувствительность к инсулину может привести к диабету», — говорится в статье.

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Ученые полагают, что состояние мышц оказывает большое влияние на процесс снижения жировой массы человека. Мускулы потребляют много энергии и используют много кислорода, «вытягивая» глюкозу из крови.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее британский диетолог Ким Пирсон установил, что стресс повышает у человека выработку кортизола, который влияет на накопление жира, особенно висцерального, от которого крайне сложно избавиться. Именно поэтому Пирсон рекомендует людям обращать внимание на свое психологическое состояние.

По словам главного внештатного специалиста-терапевта министерства здравоохранения России Оксаны Драпкиной, одной из главных причин ожирения является избыток еды при недостатке физической активности. К числу факторов провоцирующих набор веса, она отнесла рекламу, которая пропагандирует нездоровую пищу.

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