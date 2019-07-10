Киев, 10 июля, 2019, 10:44 — ИА Регнум. Бывший президент Грузии, а ныне лидер украинской партии «Рух новых сил» Михаил Саакашвили отрицает, что сломал руку пожилой женщине в ходе потасовки возле здания суда в Одессе. Об этом политик сообщил на своей странице в Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

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Саакашвили утверждает, что видел пенсионерку уже после выхода из здания судебной инстанции.

«Эта женщина выбежала из суда вслед за нами, выкрикивая протрухановские лозунги, и требовала […] чтобы мы убирались из Одессы», — сказал политик.

При этом, по его словам, она «очень агрессивно размахивала обеими руками, которые никак не выглядели сломанными».

«Вот так примитивно работает бандитская пропаганда», — написал Саакашвили.

При этом он не стал отрицать, что ударил женщину.

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент произошёл накануне, 9 июля, у здания суда, где зачитывался приговор по делу мэра Одессы Геннадия Труханова, обвинявшегося в незаконной покупке здания бывшего завода «Краян». Как утверждают украинские СМИ, экс-губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили ударил пожилую одесситку в ходе потасовки возле здания суда, в результате чего женщина упала и получила перелом руки.