Улан-Удэ, 10 июля, 2019, 10:34 — ИА Регнум. В столице Бурятии Улан-Удэ в результате дорожно-транспортного происшествия с участием двух автобусов пострадали пять человек, сообщает 10 июля региональное главное управления МВД.

03.мвд.рф Дорожно-транспортное происшествие с участием двух автобусов

По данным ведомства, ДТП произошло утром 10 июля на улице Куйбышева. Водитель автобуса Hyundai совершил столкновение с автобусом Peugeot, от чего последний перевернулся.

По предварительным данным, в салоне автобуса Hyundai находились пять человек, никто из них не пострадал. В салоне Peugeot находились девять пассажиров, пятеро из них пострадали. В региональном Минздраве уточнили, что жизни и здоровью пострадавшим ничего не угрожает. В настоящее время все обстоятельства происшествия выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 июля в Краснодарском крае на трассе столкнулись пассажирский автобус и грузовик КамАЗ. В результате ДТП пострадали семеро пассажиров автобуса, среди которых трое детей. От госпитализации пострадавшие отказались.

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