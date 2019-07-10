Липецк, 10 июля, 2019, 10:19 — ИА Регнум. Пожар на Новолипецком металлургическом комбинате произошёл ночью 10 июля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожарники

Сообщение о пожаре в прокатном отделении комбината поступило в 02:05, пожару был присвоен повышенный ранг, на место было отправлено 60 сотрудников МЧС, 15 единиц техники. Как выяснилось, загорелся кабель канала электропроводки электропомещения цеха динамной стали прокатного отделения. Очаг возгорания быстро обнаружили — он находился в подвале.

В 02:50 возгорание уже удалось локализовать, 03:15 спасатели ликвидировали открытое горение. В 07:55 объявлено о полной ликвидации пожара. Пострадавших нет.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июля пожар произошёл на горно-обогатительном комбинате УК «Колмар» в Якутии. Также обошлось без пострадавших.