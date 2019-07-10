Соледар, ДНР, 10 июля, 2019, 10:07 — ИА Регнум. За минувшие сутки украинские формирования 22 раза обстреляли территорию ДНР, выпустив 246 единиц боеприпасов, сообщили 10 июля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

На мариупольском направлении ВСУ вновь применило гаубицы — выпущен 51 снаряд калибра 152 мм и 48 снарядов калибра 122 мм.

На горловском, донецком и мариупольском направлениях украинские силовики выпустили в общей сложности 55 мин калибра 120 мм, 42 мины калибра 82 мм, вооружение БТР, гранатомёты АГС, РПГ и СПГ, а также крупнокалиберное стрелковое оружие.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населённые пункты: Доломитное, Озеряновка, Гольмовский, Ленинское, Веденское, Коминтерново, Саханка, Безыменное, Донецк (аэропорт, посёлок шахты «Трудовская»), Спартак, Александровка, Старомихайловка», — сказано в сообщении.

В результате обстрела выгорело 10 гектаров пшеницы в районе населённого пункта Введенское. Жертв среди мирных жителей ДНР нет.

Напомним, сутками ранее ВСУ 15 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 201 единицу боеприпасов. Пострадали пять домов, а также 16 гаражей в Горловке.

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