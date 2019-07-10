Калуга, 10 июля, 2019, 10:01 — ИА Регнум. Калужская область принимает участие в работе X международной промышленной выставке «Иннопром-2019» в Екатеринбурге. Как сообщили 10 июля корреспонденту ИА REGNUM в Агентстве регионального развития Калужской области, в рамках промышленной выставки калужане провели переговоры с представителями крупных компаний, работающих в сфере машиностроения, станкостроения, производства автокомпонентов, инструментов и робототехники.

Arrko.ru Макет стенда Калужской области

На стенде Калужской области представлены перспективные отраслевые проекты и разработки ведущих высокотехнологичных компаний региона — лидеров строительной и автомобильной отраслей, IT индустрии, приборостроения. Так, компания Omnicomm представила новейшие разработки по контролю топлива и мониторингу транспорта для ведущих отраслей экономики — добывающей промышленности, строительства, логистики и ритейла. Omnicomm также реализует проекты цифровизации транспорта для крупных российских и зарубежных компаний и входит в мировой ТОП 10 провайдеров решений по управлению автотранспортом.

«Региональная инновационная промышленная компания» представила свежие решения в области проектирования и производства энергоэффективных пневмогидравлических систем различной производительности. На выставке в Екатеринбурге можно ознакомиться с проектами компании в области строительства — YIT. На её счету более 190 объектов различного назначения — сети автозаправочных станций, водоочистные сооружения, заводы, фабрики, жилые комплексы.

Калужский «Завод опытного приборостроения» — постоянный участник промышленных выставок. За многолетнюю историю развития предприятие закрепило за собой статус одного из лидеров не только российского, но и мирового рынка в сфере автомобильной безопасности и производства мощных уличных светодиодных led-светильников.

Также на «Иннопром-2019» представлена продукция компании «Меркатор Калуга» — крупнейшего поставщика и производителя дорожной и коммунальной техники и калужской компании «ВМК Инвест», которая более 10 лет занимается производством алюминиевого профиля. Доля экспорта составляет 12%.

Калужское предприятие «Соболь» почти 30 лет находится на рынке товаров спортивного назначения для массовых видов спорта, специализируется на производстве изделий из композитных материалов, имеет высокую степень локализации. Лыжи, горнолыжный инвентарь, сноуборды — производятся как для российского потребителя, так и для известных зарубежных спортивных брендов.

Напомним, с 8 по 11 июля 2019 года в Екатеринбурге проходит X Международная промышленная выставка «Иннопром-2019». Мероприятие проводится с 2010 года. В 2012 году правительство России присвоило главной промышленной, торговой и экспортной площадке в России федеральный статус. В «Иннопром-2019» принимают участие более 600 компаний и делегаций из 100 стран мира. Основная тема форума этого года — «Цифровое производство: интегрированные решения».