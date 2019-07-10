Венёв, Тульская область, 10 июля, 2019, 09:52 — ИА Регнум. Бывший глава администрации города Венёв Тульской области, а также ещё трое жителей региона, в том числе чиновники, признаны виновными в масштабных махинациях с муниципальной землёй, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по Тульской области. Решение 9 июля вынес суд. Уголовное дело было возбуждено на основании материалов УФСБ России по Тульской области.

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По версии следствия, с 2012 по 2015 год осужденные подделали документы на несколько земельных участков, расположенных в городе Веневе Тульской области, после чего выдали указанные документы заранее подысканным гражданам. Позже были заключены договоры купли-продажи земельных участков, а затем зарегистрировано право собственности на них. Таким образом, в собственности осужденных оказалось 16 земельных участков. Кроме того, осужденные путем подмены документов приобрели права собственности на семь земельных участков на общую сумму более 9 млн рублей, а с 2010 года по 2015 год аналогичным образом приобрели права собственности на 11 земельных участков на территории Ленинского района Тульской области. В общей сложности, по данным следствия, осужденные причинили ущерб на 38 млн рублей. В ходе следствия на земельные участки, а также на имущество, принадлежащее осужденным, был наложен арест. Общая стоимость арестованного имущества оценивает в 48 млн рублей.

Уголовное дело по статьям о мошенничестве, легализации имущества, приобретенного преступным путем, подстрекательство к злоупотреблению должностными полномочиями и злоупотребление должностными полномочиями было возбуждено на основании материалов УФСБ России по Тульской области.

Суд назначил одному из фигурантов дела наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, второму фигуранту — бывшему главе администрации Венёва — в виде шести лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, начальник архивного отдела администрации МО Ленинский район также проведет шесть лет в колонии общего режима, ещё одна осужденная, директор МКУ МОВР «Архив», заплатит штраф в 60 тыс. рублей.