Обнинск, Калужская область, 10 июля, 2019, 09:40 — ИА Регнум. В Обнинске Калужской области возбуждено уголовное дело по факту вымогательства денежных средств у местного жителя под угрозой распространения компрометирующих материалов. Об этом 10 июля корреспонденту ИА REGNUM сообщили в отделе МВД России по Обнинску.

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По материалам уголовного дела, потерпевший 1995 года рождения зарегистрировался на сайте знакомств и вступил в онлайн-переписку с незнакомой девушкой, якобы проживающей в Ростовской области. Собеседники обменивались друг с другом видео — и фотоматериалами интимного содержания.

Через некоторое время «виртуальная подруга» молодого человека стала вымогать у него деньги, угрожая отправить данные материалы друзьям и родственникам. Девушка пояснила, что забудет о компромате, если житель Обнинска перечислит ей определенную сумму. Мужчина отказался, сказав, что денег у него нет, и обратился с заявлением о вымогательстве в полицию.

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В настоящее время органами дознания проводятся необходимые процессуальные действия, направленные на установление личных данных отправителя сообщений и его местонахождения.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 163 УК РФ «Вымогательство». По действующему законодательству санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырёх лет.