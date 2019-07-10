Красноярск, 10 июля, 2019, 09:35 — ИА Регнум. В Красноярском крае на утро 10 июля зарегистрировано 95 лесных пожаров на площади 206,7 тыс. га. При этом 54 возгорания на площади 143 тыс. га — это так называемые пожары-«отказники». Специальная комиссия приняла решение не тушить их, так как «данные пожары не представляют угрозу населённым пунктам и объектам экономики», а «прогнозируемые затраты на их тушение превышают прогнозируемый вред, который может быть ими причинён». Эти пожары действуют на труднодоступных и удалённых землях лесного фонда Енисейского, Северо-Енисейского, Эвенкийского районов, находятся под наблюдением лесопожарных формирований и контролируются космическим мониторингом.

Иван Шилов ИА REGNUM Лесной пожар

Как сообщили ИА REGNUM в краевом минлесхозе, в авиационной и наземной зонах зарегистрирован 41 лесной пожар в семи районах на общей площади 63,7 тыс. га. В тушении задействованы более 1300 человек, 127 единиц техники, отметили в министерстве, добавив, что населённым пунктам возгорания не угрожают.

По предварительным данным, в большинстве случаев пожары возникли из-за сухих гроз.

За прошедшие сутки в крае потушили восемь лесных пожаров в четырёх районах на общей площади 15 802 га. Площадь лесных пожаров в регионе сокращается, заверили в министерстве.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, на утро 9 июля в Красноярском крае был зарегистрирован 41 лесной пожар в авиационной и наземной зонах на общей площади 77,6 тыс. га. Кроме того, действовало 113 лесных пожаров-«отказников» на площади 211,9 тыс. га.