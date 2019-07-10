Цзинань, Китай, 10 июля, 2019, 09:29 — ИА Регнум. Геологи обнаружили в провинции Шаньдун на востоке Китая четыре месторождения горячей сухой породы общим запасом 18,8 млрд тонн в угольном эквиваленте, сообщает 10 июля агентство Синьхуа.

Геология

Геологам удалось пробурить породу в городах Жичжао и Уэйхай, сообщили в Шаньдунском бюро угольной геологии. Площадь месторождений составляет 1500 кв. км. Породы могут быть использованы для выработки электричества, тепла или добычи нефти.

Горячая сухая порода представляет собой разновидность геотермальной энергии, которая не содержит водных потоков. Она обычно залегает на глубине от 3 до 10 км под поверхностью земли, а ее температуры могут достигать 180 градусов Цельсия.