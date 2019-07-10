Анкара, 10 июля, 2019, 09:22 — ИА Регнум. В случае нападения на Турцию Анкара намерена задействовать российские зенитные ракетные системы (ЗРС) ПВО С-400. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, возвращаясь из Боснии и Герцеговины.

Mil.ru ЗРК С-400 «Триумф»

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Поставки С-400 Турции осуществляются своевременно — Песков

«У некоторых возникает вопрос, почему мы покупаем С-400, делаем такую инвестицию. Если кто-то на нас нападёт, то мы задействуем эти системы ПВО», — цитирует турецкого лидера газета Hürriyet.

Также президент Турции заявил, что Турция собирается совместно с Россией участвовать в производстве С-400.

Как сообщало ИА REGNUM, контракт с Россией на поставку ЗРК С-400 «Триумф», предназначенных для уничтожения средств воздушно-космического нападения, Турция подписала в 2017 году. Сделка оценивается в $2,5 млрд. Ранее турецкие СМИ сообщили, что Анкара может получить первые С-400 уже 9 июля. Обучение турецких военных, которыми укомплектуют расчёты комплексов российского производства, уже завершено.

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Вашингтон резко отреагировал на решение Анкары закупить ЗРК у России и потребовал отказаться от этого соглашения в пользу закупок у Соединённых Штатов зенитно-ракетных комплексов Patriot. Турция ответила отказом.

9 июля официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус заявила, что позиция Вашингтона по отношению к этой сделке осталась неизменной, в очередной раз пригрозит Турции большими проблемами. Официальный представитель госдепартамента США напомнила о законе CAATSA о противодействии противникам США путём санкций.