Развитие экономики России и высоких технологий 10 июля обсуждают на самом высоком уровне. Президент РФ Владимир Путин проведет совещание по экономическим вопросам. В нем примут участие первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, главы Минэкономразвития Максим Орешкин и Банка России Эльвира Набиуллина и другие представители экономического блока. Также пройдет церемония подписания соглашений правительства с госкомпаниями в сфере высоких технологий. Планируется участие вице-премьеров Максима Акимова и Юрия Борисова, председателя правления «Российских железных дорог» Олега Белозёрова, председателя правления Сбербанка Германа Грефа, президента «Ростелекома» Михаила Осеевского и руководителей «Ростеха» и «Росатома». В Совфеде первый вице-премьер глава Минфина Антон Силуанов в рамках «правительственного часа» расскажет о реализации единого плана деятельности правительства по достижению национальных целей в области экономики.

Дарья Антонова ИА REGNUM Экономика России

09:37 10.07.2019 Сегодня, 10 июля, президент России Владимир Путин примет участие в церемонии подписания соглашений между правительством РФ и госкомпаниями, сообщается на сайте Кремля. В частности, соглашения о развитии высоких технологий будут подписаны председателем правления РЖД Олегом Белозёровым, главой Сбербанка Германом Грефом, руководителями госкорпораций «Ростех», «Росатом» и др. Читайте также: Путин примет участие в подписании соглашений с госкомпаниями

09:40 10.07.2019 Сегодня, 10 июля, президент РФ Владимир Путин проведет совещание по экономическим вопросам. Читайте также: Президент РФ проведет совещание по экономическим вопросам

09:43 10.07.2019 Сегодня, 10 июля, в Совфеде состоится «правительственный час» с участием первого вице-премьера, главы Минфина Антона Силуанова, сообщает ИА REGNUM. Планируется, что темой его выступления станет реализация единого плана деятельности правительства РФ по достижению национальных целей в области экономики. Кроме того, в верхней палате парламента обсудят поправки в федеральный бюджет на 2019 год. В обсуждении примет участие также глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Подробности в материале: В Совфеде обсудят достижение национальных целей в экономике

10:49 10.07.2019 Министр финансов России Антон Силуанов на заседании Совета Федерации: «Мы не меняем прогноз. Прогроз остаётся в том формате, который первоначально был утверждён при рассмотрении бюджета на трёхлетку. Точность прогноза достаточно высокая, меняется лишь курс рубля».

10:50 10.07.2019 «Бюджет становится более устойчивым, снижается зависимость от нефти и газа. Увеличивается ненефтегазовый дефицит — на 0,2%, но тем не менее», — указал Силуанов. Ненефтегазовый дефицит составил, таким образом, около 5,8%.

10:51 10.07.2019 В прогнозе впервые снижается оценка нефтегазовых доходов — начала действовать система регуляторики на внутреннем рынке по бензину, дизелю, нефтепродуктам. «Мы за период с начала года заплатили нефтяникам, чтобы они держали эти цены, 120 млрд рублей. Если высокие цены, мы доплачиваем нефтяникам, если низкие цены на мировом рынке, нефтяники доплачивают нам», — указал министр.

10:52 10.07.2019 Предлагается к распределению 361 млрд рублей. На поддержку регионов трансферты увеличиваются на 129 млрд рублей, из которых расходы на дороги составят 34 млрд.

10:54 10.07.2019 Строительство жилья: на 16 млрд рублей будет увеличен фонд защиты дольщиков. По словам Силуанова, фиксируется много недостроенных объектов.

10:57 10.07.2019 Глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин на выступлении в Совете Федерации: прогноз темпов роста располагаемых доходов населения в 1% чрезмерно оптимистичен. «Казалось бы, не так много — 1%. Но в первом квартале реальные доходы населения снижались на 2,3%. Поэтому достижение даже этого скромного показателя будет проблематично», — указал он.

10:58 10.07.2019 В 2019 году в рамках прогноза планировалось сократить число бедных с 12,9% до 10,5% от численности населения. Теперь показатель снижен на 12%. «Это тоже немало. На полтора миллиона предлагается снизить количество бедных у нас в год», — отметил Кудрин. Однако выполнение макропоказателей ставит под сомнение выполнение даже этой скромной цифры, указал он.

10:59 10.07.2019 Бюджетные доходы и расходы остаются в зоне безопасности, подчеркнул глава Счётной палаты РФ.

11:00 10.07.2019 Собираемость НДС пересмотрена в сторону снижения показателя, указал Кудрин.

11:01 10.07.2019 В целом прогноз Минфина РФ «вполне адекватен», указал Кудрин, несмотря на отдельные корректировки.

11:03 10.07.2019 Министр финансов России Антон Силуанов: с 20 млрд до 50 млрд рублей увеличены гранты субъектам РФ. Для регионов определены 15 показателей, по которым эти гранты будут распределяться — критерии определяются на основе национальных проектов.

11:05 10.07.2019 Министр финансов России Антон Силуанов: в действующих поправках внесено распределение 10 межбюджетных трансфертов на плановый период 2020—2021 гг. Остальные около 20 будут представлены вместе с проектом бюджета на 2020−2021 годы. «Есть ещё ряд трансфертов, которые распределяются по итогам работы регионов. Такой порядок распределения», — отметил Силуанов.

11:09 10.07.2019 Объём ФНБ по состоянию на 1 июля 3,8 млрд рублей, на конец 2019 года, с учётом нефтегазовых доходов, планируется рост до 8,4 млрд (8,1% ВВП). Размер фонда станет больше 7%, установленного закона, после этого порогового значения средства ФНБ должны направляться на расходные обязательства бюджета, указывает сенатор Валерий Семёнов.

11:12 10.07.2019 «Объём ликвидных ресурсов, которые находятся в денежной форме… Ведь мы часть средств ФНБ уже вложили в строительство дорог и атомных станций… в итоге объём ликвидных ресурсов составит 6,8 млрд рублей», — ответил Силуанов. Он подчеркнул, что законодательство предполагает возможность вложения ресурсов сверх 7% ВВП в инвестиции — проекты, которые будут давать дополнительную отдачу. «В следующем году будем рассматривать, в какие проекты вкладываться. Но нам нужно будет координироваться с ЦБ, чтобы не было давления на инфляцию», — пояснил министр.

11:13 10.07.2019 Валентина Матвиенко отметила, что распределение дополнительных средств из ФНБ должно идти не только в инфраструктурные проекты, связанные со столицей, но и в равной мере с другими регионами.

11:18 10.07.2019 Доля инвестиций в ВВП России пока далёк от уровня, на который надеется правительство для ускорения экономического роста. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 10 июля заявил министр финансов России Антон Силуанов на заседании Совета Федерации. «Мы видим, что пока уровень инвестиций не достигает того значения, которые определены в наших планах — это 25% от ВВП. Сегодня уровень инвестиций на уровне 20,6% от ВВП», — указал Силуанов. Об этом: Уровень инвестиций в экономике РФ по-прежнему недостаточен — Силуанов

11:18 10.07.2019 Читайте также: Сиуланов рассказал об объеме инвестиций в экономику РФ

11:23 10.07.2019 Только в одной Татарии за 2016−2017 год «лопнули» шесть банков. На начало июня 2019 года их долги перед кредиторами превысили 215,3 млрд рублей. Для сравнения: вся расходная часть бюджета региона на 2019 год — 285,9 млрд рублей. В рамках совещания по экономическим вопросам, которое проведёт президент РФ Владимир Путин, председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина отчитается о состоянии в банковской сфере. Об этом: Долги на 215 млрд рублей: «цена» банковского кризиса Татарии

11:23 10.07.2019 В России удалось повысить темпы роста производительности труда. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 10 июля заявил министр финансов России Антон Силуанов на заседании Совета Федерации. «В последние годы нам удалось несколько улучшить ситуацию, и рост за последние два года производительности труда составил около 2%. Это выше, чем в среднем за последние десять лет», — указал Силуанов. Читайте также: Найдено решение для повышения производительности труда в РФ — Силуанов

11:31 10.07.2019 В ряде регионов России будут улучшены возможности для кредитования малого и среднего предпринимательства. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 10 июля заявил министр финансов России Антон Силуанов на заседании Совета Федерации. «Мы сейчас увеличиваем возможности, привлекаем банки, чтобы они активнее кредитовали среднее и малое предпринимательство, больше будем субсидировать процентную ставку — с 2,5 увеличим до 3,5. Развиваем микрофинансирование малого бизнеса», — заявил Силуанов. Подробности в материале: Силуанов анонсировал стимулирующие меры для развития малого бизнеса

11:32 10.07.2019 Антон Силуанов ИА REGNUM

11:37 10.07.2019 Многие регионы указывают на то, что реальные объёмы софинансирования по нацпроектам не соответствуют обещанным. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 10 июля заявил министр финансов России Антон Силуанов на заседании Совета Федерации. «Многие регионы говорят, что обещали софинансирование 95 на 5, а в действительности уровни софинансирование другие. В качестве аргументов приводят: невключение в софинансирование подготовку проектно-сметной документации, подключение к сетям, удорожание стоимости проектов на фоне тех, что установлены в нацпроектах», — заявил Силуанов. Читайте подробнее: Силуанов ответил на жалобы регионов по поводу софинансирования проектов

11:44 10.07.2019 России следует одновременно развивать как сырьевой, так и несырьевой экспорт. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 10 июля заявил министр финансов России Антон Силуанов на заседании Совета Федерации. «На что мы нацеливаемся в качестве страны-экспортёры: на нефть и зерно или машины и оборудование? На то и другое. Предположим, зерно — тоже очень высокотехнологичный товар. Продать его на мировых рынках не так-то просто. Тут и качество, и себестоимость, новая техника и удобрения», — заявил Силуанов. Читайте подробнее: Силуанов рассказал об экспортной ориентации России в будущем

11:46 10.07.2019 Докапитализация «МСП банка» будет направлена на то, чтобы увеличить объёмы инвестирования. «Мы приняли решение, чтобы увеличить объём поддержки для компаний по инвестиционным проектам будет увеличен с 1 млрд до 5 млрд рублей», — указал министр.

11:52 10.07.2019 Передавая доходы от налогов на уровень регионов, федерация увеличит экономическую дифференциацию субъектов РФ. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 10 июля заявил министр финансов России Антон Силуанов на заседании Совета Федерации. «Давайте передавать налоги, больше собственных доходов регионам? Конечно, хотелось бы, чтобы было больше собственных доходов в регионах. Но передавая налоговые доходы, мы понимаем, что у нас очень большая дифференциация в стране», — заявил Силуанов. Читайте подробнее: Силуанов объяснил, почему регионам нельзя отдать больше доходов от налогов

11:59 10.07.2019 Экономика России при нынешней власти будет только хуже, заявил корреспонденту ИА REGNUM профессор кафедры международных финансов МГИМО, председатель Русского экономического сообщества им. Шарапова Валентин Катасонов. «Сомневаюсь, будет ли экономика России лучше при нынешней власти. 99%, что она будет хуже, потому что те решения, которые принимаются, только усугубляют ситуацию», — сказал Катасонов. Об этом: Катасонов: экономика России будет хуже из-за решений власти

12:08 10.07.2019 Режим единого налога на вменённый доход (ЕНВД) продлён после 2021 года не будет, потому что не зарекомендовал себя в качестве эффективной меры. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 10 июля заявил министр финансов России Антон Силуанов на заседании Совета Федерации. «Мы не рассматриваем возможность продления. ЕНВД оказался, может, не самым эффективным с точки зрения работы режимом. Через ЕНВД мы видим, что происходит существенное уклонение от уплаты налогов», — заявил Силуанов. Подробности в материале: Силуанов пояснил, почему режим ЕНВД не будет продлён после 2021 года

12:11 10.07.2019 Президент РФ Владимир Путин проведет совещание по экономической ситуации в среду, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Ожидается «традиционная и регулярная сверка часов по экономической ситуации и, собственно, анализ того, что сейчас происходит и какие перспективы».

12:15 10.07.2019 Дмитрий Песков ИА REGNUM

12:59 10.07.2019 Президент РФ Владимир Путин примет участие в церемонии подписания соглашений между правительством РФ и крупнейшими организациями с государственным участием в целях развития отдельных высокотехнологичных направлений. Именно эти договорённости призваны положить начало созданию на их базе опорных кластеров. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Читайте также: Песков пояснил роль госкомпаний в развитии высокотехнологичных направлений

13:30 10.07.2019 Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что сегодня, 10 июля, глава государства Владимир Путин будет работать над темой высоких технологий, а также займётся вопросом инноваций в экономике. Об этом: В Кремле сообщили о работе Путина над темой инноваций в экономике

13:52 10.07.2019 В Кремле подписаны соглашения между правительством РФ и крупнейшими компаниями по развитию ключевых высокотехнологичных направлений. «Эти направления вне всякого сомнения определяют экономику будущего не только нашей страны — мировую экономику. За счёт сквозного применения могут обеспечить настоящий прорыв для России», — обратился президент России Владимир Путин к участникам.

13:54 10.07.2019 «Глобальная конкуренция за обладание технологиями будущего развернулась уже сейчас. Наша задача — не теряя времени сделать всё, чтобы войти в число лидеров, гарантировать России технологический суверенитет, достойное место среди ведущих игроков на перспективных новых рынках», — указал президент.

13:54 10.07.2019 Мировой опыт показывает, что до 80% успешных разработок обеспечивается именно корпоративным сектором, указал Путин.

13:55 10.07.2019 Президент сослался на опыт Италии, которая «нацеливает крупнейшие компании с госучастием именно на такую работу». По его словам, государство в России окажет всю необходимую помощь компаниям для развития технологичных продуктов, в том числе и создаст «гибкие экспериментальные правовые режимы», благоприятствующие разработкам.

13:57 10.07.2019 «Мы обязаны достичь те темпы, которые диктует глобальная конкуренция в этой сфере. Быть лидерами и по максимуму работать на результат. Рассчитываю, что реализация сегодняшних соглашений станет продуктивным примером именно такой работы, прежде всего для наших частных компаний, которые воспользуются комфортной регуляторной средой — она будет совершенствоваться, и её надо совершенствовать вместе с бизнесом», — заявил Путин.

13:57 10.07.2019 Президент пожелал успехов участникам мероприятия. Начинается церемония обмена документами между представителями правительства и компаний.

13:59 10.07.2019 Соглашения заключены правительством со Сбербанком по развитию искусственного интеллекта; между РЖД и правительством РФ с целью развития высокотехнологичных направлений квантовой коммуникации; с Росатомом по направлению квантовых вычислений; с «Ростех» с целью развития квантовых сенсоров, технологий распределённого реестра, «интернета вещей»; с «Ростелекомом» и «Ростех» для развития беспроводной связи нового поколения; с «Росатомом» с целью развития технологий создания новых материалов и веществ.

14:03 10.07.2019 После церемонии президент России Владимир Путин подчеркнул, что протоколы о намерениях — конечно, предварительные документы. Но в данном случае «это совершенно другая история». «Нам некогда принюхиваться к теме, к проблеме. Нужно работать прямо сейчас и работать активно, тем более, что и подписанты, фигуранты этих документов друг друга хорошо понимают и работают на общую цель — правительство и наши крупнейшие компании с государственным участием», — подчеркнул президент.

14:05 10.07.2019 В дорожных картах «ничего нового придумывать не нужно», «всё понятно для обеих сторон», отметил Путин. «Работа должна разворачиваться прямо сейчас, без остановки. Прошу самым серьёзным образом к этому отнестись. У нас есть реальные шансы — это действительно так и есть, — продвинуться по этим важнейшим направлениям. Это не пустая болтовня по поводу лидерства. У нас для этого всё есть. И школы хорошие, и мозги вправленные в специальных школах, начиная с детства», — указал президент.

14:05 10.07.2019 База для эффективной работы по указанным направлениям в России есть, подчеркнул напоследок Путин.

14:24 10.07.2019 Правительству России и компаниям с госучастием необходимо активным образом разворачивать работу по развитию сферы высоких технологий, заявил 10 июля президент РФ Владимир Путин. Об этом: Путин призвал правительство активнее работать в сфере новых технологий

14:33 10.07.2019 Глобальная конкуренция за обладание технологиями будущего развернулась уже сейчас, России необходимо гарантировать своей технологический суверенитет, заявил 10 июля президент РФ Владимир Путин. Читайте также: Путин призвал гарантировать технологический суверенитет РФ

14:34 10.07.2019 Владимир Путин ИА REGNUM

14:42 10.07.2019 В Кремле состоялось подписание соглашений между правительством России и крупнейшими государственными компаниями о развитии высоких технологий, сообщается на сайте Кремля. Читайте также: В Кремле подписаны соглашения правительства РФ с госкомпаниями

15:09 10.07.2019 Высокотехнологичные направления в России необходимо активно развивать, а не «принюхиваться» к этой теме, заявил 10 июля президент РФ Владимир Путин. Об этом: «Некогда принюхиваться»: Путин о развитии высоких технологий в России

15:39 10.07.2019 Президент РФ Владимир Путин доволен экономическими тенденциями в стране, но требует увеличить темпы роста. «Россия сохраняет позитивные темпы экономического роста, это продолжается 13 кварталов подряд», — сказал он на совещании по экономическим вопросам. Глава государства привел оценки за январь-май, по которым «ВВП прибавил 0,6%, промышленное производство увеличилось на 2,4%».

15:40 10.07.2019 Заместитель Председателя Правительства Максим Акимов (слева) и первый заместитель генерального директора Государственной корпорации «Росатом» Иван Каменских подписали соглашение о намерениях по направлению «Квантовые вычисления»

15:40 10.07.2019 Президент РФ Владимир Путин призвал «добиться более устойчивого и, главное, более динамичного роста».

15:50 10.07.2019 Экономическая политика, проводимая в настоящий момент правительством РФ, ведёт страну к катастрофе — новому майдану. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил экономист Михаил Делягин. Он отметил, что социально-экономическая политика российского государства направлена на обеспечение интересов глобальных спекулянтов против интересов народа России, а тех людей, которые отвечают за социальный и экономический блоки, можно назвать осознанными диверсантами. Читайте также: Правительство РФ ведёт Россию к майдану — Делягин

15:53 10.07.2019 На совещании по экономическим вопросам президент России Владимир Путин подчеркнул, что после небольшого подъёма, вызванного ростом НДС, инфляция вновь начала снижаться. «Предварительные прогнозы, связанные с вынужденной мерой поднятия НДС, все-таки оправдываются, и после небольшого подъема началось снижение инфляции», — указал президент.

15:55 10.07.2019 Президент выразил озабоченность снижением темпов инвестирования в основной капитал в российской экономике. По его словам, два года подряд инвестиции увеличивались более чем на 4%, однако в 2019 году, по итогам первого квартала, прирост составил всего 0,5%. «Возможно, это определенные корректировки после достаточно приличного роста, но надо посмотреть, что здесь происходит», — допустил Путин.

15:57 10.07.2019 На церемонии обмена соглашениями о намерениях, подписанными представителями Правительства Российской Федерации и крупнейших организаций с государственным участием с целью развития отдельных высокотехнологичных направлений

16:08 10.07.2019 «Важнейшая составляющая и стратегическая задача в этом смысле — рост эффективности отечественной экономики в целом, в том числе нужно оперативно реализовывать меры национального проекта по повышению производительности труда», — заявил президент России на совещании по экономическим вопросам. По его словам, производительность труда является определяющим фактором роста заработных плат и доходов граждан.

16:15 10.07.2019 Совещание президента по развитию экономики России и высоких технологий необходимо для страны, однако простых решений существующих проблем нет. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил доцент факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов. Читайте подробнее: Эксперт назвал главную экономическую проблему России

16:30 10.07.2019 Совещание по экономическим вопросам

18:05 10.07.2019 Депутат Госдумы Олег Николаев («Справедливая Россия») отмечает, что в «июне зафиксировано снижение индекса деловой активности ниже критических 50 пунктов». По его словам, «опросы показывают, что лишь 2% молодых людей рассматривают возможность заниматься предпринимательской деятельностью». [[[quote-0]]]

18:07 10.07.2019 Калорийность того набора продуктов, что можно приобрести на сумму «прожиточного минимума» в России, сопоставима с калорийностью пайка, который получали немецкие военнопленные в советских лагерях во время Великой Отечественной войны. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил экономист Михаил Делягин. Он отметил, что при наличии денег в федеральном бюджете значительная часть населения имеет официальные доходы ниже прожиточного минимума. Читайте подробнее: К гражданам РФ относятся хуже, чем к пленным немцам — Делягин

18:13 10.07.2019 Сама по себе цифровая экономика может быть лишь дополнением к существующей экономике. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил эксперт по цифровой экономике РАНХиГС Александр Черкавский. Читайте также: Цифровую экономику нельзя развивать отдельно от реальной — эксперт