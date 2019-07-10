Киев, 10 июля, 2019, 09:16 — ИА Регнум. На Украине живёт 15 так называемых «воров в законе», из которых 12 — долларовые миллионеры. Об этом сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин 9 июля на своей странице в социальной сети Facebook.

Уголовные татуировки

По его словам, в советское время подобные люди практически всё время находились в тюрьме, поскольку вне неё вынуждены были скитаться, не имея своего дома. Однако сейчас времена изменились.

«На сегодняшний день в нашей стране постоянно находится пятнадцать «законников», из них двенадцать — долларовые миллионеры. Они совсем другие, чем те «воры» 80-х годов, они хотят иметь не только «воровскую» власть, а и обычную, так как активно участвуют во всех избирательных процессах в нашем государстве, всюду имеют своих ставленников. Они стали уже своего рода воровскими «топ-менеджерами», — рассказал Аброськин.

Для борьбы с главарями преступного мира на Украине нужно принять соответствующий закон, после которого от них бы шарахались как от эпидемии, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Армении был разработан закон, устанавливающий ответственность за членство в воровском сообществе и управление криминальной средой.

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