Сан-Франциско, США, 10 июля, 2019, 09:04 — ИА Регнум. Игра Pоkemon Go, в основу которой легла технология дополненной реальности, за три года после релиза принесла своим создателям около $2,65 млрд. Об этом 9 июля сообщил портал VentureBeat.

Игра Pоkemon Go

Наибольшей популярностью этот проект компании Niantic пользуется в США, на эту страну приходится 35% от вышеназванного дохода ($928 млн). На втором месте в этом списке находится Япония (29%, $779 млн). Таким образом, Pоkemon Go является одной из самых успешных мобильных игр в истории.

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Напомним, первое место рейтинга занимает игра Clash of the Clans. За первые три года после релиза доход её создателей (компания Supercell) составил около $3,15 млрд.