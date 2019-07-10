Омск, 10 июля, 2019, 08:45 — ИА Регнум. Широко объявленный рок-фестиваль памяти легендарного музыканта и бессменного лидера группы «Гражданская оборона» Егора Летова перенесен с лето 2019 года на май 2020 года. Организаторы объяснили прискорбный для армии поклонников группы факт желанием и необходимостью как можно лучше подготовиться к значимому событию в истории Омкой области. Владелец частного аэродрома, где планировался масштабный форум, Александр Анисимов, присвоил своему предприятию имя Егора Летова. Он также намерен организовать здесь же музей музыканта. Фестиваль должен был «узаконить» в глазах публики решение о присвоении имени музыканта. Летом же на аэродроме пройдет своего рода репетиция массового народного мероприятия — этап Всероссийского слета любителей авиации. Фанатам же творчества Егора Летова придется подождать еще год.