Сургут, Югра, 10 июля, 2019, 09:49 — ИА Регнум. В Югре 500 сотрудников шести точек общепита сургутского ТЦ «Аура» остались без работы, зарплаты, санитарных и трудовых книжек. Владелица предприятий рассталась с работниками через мессенджер. Сейчас её разыскивают не только сотрудники, но и партнёры по бизнесу, с которыми она не расплатилась, сообщает «СургутинформТВ».

Бен Шан. Безработица

"Буквально это было сообщение в два часа ночи, где она написала: «Я сделала всё, что смогла. Всем пока». Люди ничего не поняли, вышли на работу. Приходят, то есть баннером закрыты рестораны, все фудкорты, нет документов, трудовые книжки, санкнижки всё у нее», — сообщает менеджер пельменной «Дюжина» Юлия Во.

Руководитель шести внезапно закрывшихся точек общепита не выходит на связь, её местонахождение остаётся неизвестным. Помимо работников, от неё ждут оплаты поставщики и арендодатели.

Управляющий ТРЦ «Аура» Станислав Шлыков сообщил, что положение в точках общепита давно было не радужным. Руководство торгового центра входило в положение предпринимательницы, предоставляло ей рассрочку платежей за аренду.

Прокуратура Сургута информировала о 17 заявлениях от работников закрывшихся предприятий сбежавшей предпринимательницы. Сотрудники кафе быстрого питания готовят также иски в суд.