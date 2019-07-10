В Югре 500 работников общепита остались без работы
Сургут, Югра, 10 июля, 2019, 09:49 — ИА Регнум. В Югре 500 сотрудников шести точек общепита сургутского ТЦ «Аура» остались без работы, зарплаты, санитарных и трудовых книжек. Владелица предприятий рассталась с работниками через мессенджер. Сейчас её разыскивают не только сотрудники, но и партнёры по бизнесу, с которыми она не расплатилась, сообщает «СургутинформТВ».
Руководитель шести внезапно закрывшихся точек общепита не выходит на связь, её местонахождение остаётся неизвестным. Помимо работников, от неё ждут оплаты поставщики и арендодатели.
Управляющий ТРЦ «Аура» Станислав Шлыков сообщил, что положение в точках общепита давно было не радужным. Руководство торгового центра входило в положение предпринимательницы, предоставляло ей рассрочку платежей за аренду.
Прокуратура Сургута информировала о 17 заявлениях от работников закрывшихся предприятий сбежавшей предпринимательницы. Сотрудники кафе быстрого питания готовят также иски в суд.