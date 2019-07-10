Ростов-на-Дону, 10 июля, 2019, 08:33 — ИА Регнум. Ростовские полицейские продолжают поиск преступников, взявшихся за оружие поздней ночью 9 июля и расстрелявших местного жителя. ЧП произошло в Советском районе областного центра.

Стрельба из пистолета

«В результате конфликта мужчина получил ранения из травматического оружия. По данному факту проводится проверка», — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД РФ по Ростовской области.

Пострадавший госпитализирован, злоумышленников ищут.

Тем временем telegram-канал «Че по Ростову?» раскрыл подробности происшествия. Так, к автомобилю Nissan Qashqai, припаркованного у дома № 4/9 на улице Жмайлова, подъехали две чёрные иномарки без госномеров. Из автомобилей Mersedes и BMW вышли пять человек и открыли огонь. В машине пострадавшего находились ещё две женщины.

«Водителем оказался 45-летний местный житель Арсен М. С огнестрельным ранением он доставлен в 20-ю горбольницу Ростова. Преступников ищет полиция», — сообщает мессенджер.