Стало известно, когда появится KIA Cerato GT-Line в России
Москва, 10 июля, 2019, 08:21 — ИА Регнум. Южнокорейский автомобиль KIA Cerato GT-Line появится на авторынке России до конца 2019 года. Об этом сообщает RG со ссылкой на заявление директора по продукту Kia Motors Rus Кирилла Кассина.
По словам Кассина, новая машина для российского рынка сохранит прежнюю агрегатную связку, однако экстерьер авто получит ряд отличий. Внешность машины будет напоминать модели ProCeed GT-Line и Soul GT-Line.
Напомним, продажи нового Kia Cerato начались в РФ в октябре 2018 года. Линейка моторов авто для нашей страны состоит из атмосферных движков объёмом 1,6 и 2,0 литра. Мощность агрегатов составляет 128 и 150 л. с. соответственно. Двигатели агрегатируются с 6-скоростной «механикой» или «автоматом».
Стоит отметить, что уже в базовой версии у автомобиля есть шесть подушек безопасности, аудиосистема с шестью динамиками, кондиционер, многофункциональный руль, подогрев передних кресел, зеркал и форсунок стеклоомывателя.
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