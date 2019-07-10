Москва, 10 июля, 2019, 08:21 — ИА Регнум. Южнокорейский автомобиль KIA Cerato GT-Line появится на авторынке России до конца 2019 года. Об этом сообщает RG со ссылкой на заявление директора по продукту Kia Motors Rus Кирилла Кассина.

KIA Cerato GT-Line

По словам Кассина, новая машина для российского рынка сохранит прежнюю агрегатную связку, однако экстерьер авто получит ряд отличий. Внешность машины будет напоминать модели ProCeed GT-Line и Soul GT-Line.

Напомним, продажи нового Kia Cerato начались в РФ в октябре 2018 года. Линейка моторов авто для нашей страны состоит из атмосферных движков объёмом 1,6 и 2,0 литра. Мощность агрегатов составляет 128 и 150 л. с. соответственно. Двигатели агрегатируются с 6-скоростной «механикой» или «автоматом».

Стоит отметить, что уже в базовой версии у автомобиля есть шесть подушек безопасности, аудиосистема с шестью динамиками, кондиционер, многофункциональный руль, подогрев передних кресел, зеркал и форсунок стеклоомывателя.

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