Ханты-Мансийск, 10 июля, 2019, 08:32 — ИА Регнум. Жители Ханты-Мансийска выступают против незаконной свинофермы, которую устроил житель частного дома на улице Рознина. Люди с 2016 года вынуждены терпеть зловоние, которое несётся из хлева. Надзорные и муниципальные органы бездействуют, поэтому жители окрестных со свинофермой домов готовы выйти на митинг, сообщила корреспонденту ИА REGNUM представительница инициативной группы, юрист Татьяна Ница.

Свиноферма

Свиноферма расположена на частном подворье. По закону на нём не должно находиться более восьми свиней, тогда как там плодятся и размножаются, по словам Татьяны Ница, более 60 голов.

«Люди на грани. Мы задыхаемся от зловония. Как владелец личного подсобного хозяйства, житель по результатам проверок ветслужбы платит 500 рублей штрафа. Служба его навещает стабильно раз в полгода, делает предписание, а зловоние не прекращается. Эта свиноферма порождает тучу насекомых, которые нас уже одолели. Невозможно открыть окна квартиры, чтобы проветрить ‑ и вонь, и мухи. Рядом с этой свинофермой находится спортивная площадка школы №5, где занимаются дети. Это не занятия на свежем воздухе, когда школьники вынуждены вдыхать вонь», — сообщает Татьяна Ница.

Обращения в муниципалитет тоже не меняют ситуацию. Поэтому жители соседствующих со свинофермой домов собирают подписи под обращением в прокуратуру ХМАО и в окружной парламент. На данный момент числится 65 подписантов, которые готовы выйти на митинг. Протестующие отмечают, что они бы рады переехать, но не находится желающих приобрести жильё рядом с эпицентром вони.

Сам же виновник страданий жителей улицы Рознина заявил Ura.ru, что соседи, в частности Татьяна Ниц, возмущаются по причине личной неприязни. Хотя и признал, что число свиней на его частном подворье превышено.