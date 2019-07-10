Париж, 10 июля, 2019, 08:02 — ИА Регнум. Министры иностранных дел Франции, Германии и Великобритании выразили глубокую обеспокоенность в связи с продолжением Ираном деятельности, которая не соответствует его обязательствам в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), сообщает внешнеполитическое ведомство Франции.

Переговоры об иранской ядерной программе — министры иностранных дел и других должностных лиц P5 + 1 и министры иностранных дел Ирана и ЕС в Лозанне

«Иран заявил, что хочет остаться в СВПД. Он должен действовать соответствующим образом, вернувшись к этим действиям, и полностью и без задержек их выполнить», — говорится в совместном коммюнике глав МИД Франции, Германии и Великобритании.

В заявлении также говорится, что «в срочном порядке должна быть созвана совместная комиссия».

«Мы призываем все стороны действовать ответственно, чтобы помочь ослабить нынешнюю напряженность, связанную с ядерной деятельностью Ирана», — отметили главы МИД трёх европейских стран.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Иран объявил о своих планах начать обогащение урана до уровня, превышающего лимит в 3,67%, который установлен ядерной сделкой.