Москва, 10 июля, 2019, 07:50 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин проведет переговоры с президентом Многонационального государства Боливия Эво Моралесом. Встреча состоится 11 июля, сообщается на сайте Кремля.

Questiondigital.com Эво Моралес

Главы двух стран рассмотрят вопросы взаимовыгодного сотрудничество в различных сферах.

Также Путин и Моралес обменяются мнениями по ключевым международным вопросам. Планируется подписание ряда двусторонних соглашений.

Подробнее: Боливия заинтересовалась российским оружием

Как сообщало ИА REGNUM, Многонациональное государство Боливия заинтересовано в закупках российского оружия и рассматривает возможность замены американских учебных самолетов российскими.

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