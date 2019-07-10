Киев, 10 июля, 2019, 07:44 — ИА Регнум. Временно исполняющий обязанности главы Службы безопасности Украины Иван Баканов рассказал подробности ликвидации крупной международной группировки, занимавшейся производством и поставками в Евросоюз контрафактных сигарет с Украины. Об этом он рассказал во время пресс-конференции, сообщило 9 июля информационное агентство «Укринформ».

President.gov.ua Бойцы СБУ

По его словам, операция по обезвреживанию группировки была проведена украинскими спецслужбами совместно со спецслужбами Великобритании и Польши.

«Изначально на территории Одесской области был обнаружен склад с контрафактной продукцией, оборудованием упаковки. Ориентировочная стоимость продукции составила более 50 млн грн (почти $2 млн — ИА REGNUM ) На втором этапе, в Закарпатской области мы арестовали 13 грузовиков с контрафактной продукцией, которая уже была подготовлена для транспортировки через государственную границу Европейского союза. Общая стоимость составляла более 70 млн грн (около $3 млн — ИА REGNUM )», — рассказал Баканов.

Он также отметил, что среди задержанных есть граждане Белоруссии, Польши и Украины, которых подозревают в организации нелегальных производств сигарет в нескольких областях Украины. К примеру, в Одесской области была обнаружена подпольная типография, которая производила сигаретную упаковку с названиями известных торговых марок. В ней была обнаружена готовая продукция на сумму более $124 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посольство Великобритании на Украине опубликовало информацию о том, что спецслужбы страны совместно с украинскими коллегами нанесли удар по международной группе, занимавшейся нелегальными поставками сигарет в ЕС. На опубликованных фото помимо сигарет были видны поддоны со стопками отпечатанной упаковки.

Читайте также: Спецслужбы Украины и Британии пресекли деятельность группы контрабандистов