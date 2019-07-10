Москва, 10 июля, 2019, 07:16 — ИА Регнум. Торги по нефти марки Brent 9 июля завершились снижением на 0,90%, до $64,48 за баррель. Цена на нефть немного повысилась на ожиданиях выступления главы ФРС Пауэлла, а также напряженной ситуации на Ближнем Востоке, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Владислав Антонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Согласно последним данным Американского института нефти (API), запасы нефти в США сократились на 8,13 млн баррелей, запасы бензина — на 0,257 млн баррелей. Запасы дистиллятов увеличились — на 3,69 млн баррелей.

На американской сессии 10 июля выйдут официальные данные США. По ним ожидается сокращение нефти на 2,9 млн баррелей.

Сегодня, 10 июля, на торгах в Азии нефть сорта Brent подорожала на 0,38%, до $64,72 за баррель. Если по нефти сохранится повышательная динамика на торгах в Европе, то покупатели нацелятся в уровень $66,50.

До выхода отчета минэнерго США активность покупателей может быть низкой. Плюс неопределённости добавляют ожидания спекулянтов выступления главы ФРС США Дж. Пауэлла.

Читайте также: Нефть концентрируются на статистике