Кайбицкий район, Татарстан, 10 июля, 2019, 06:54 — ИА Регнум. После вмешательства прокуратуры Кайбицкого района Татарии работникам ООО «Агрофирма «Кубня» выплатили задолженность по зарплате за апрель 2019 года. Долги были погашены перед 431 работником. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

«Долг по оплате труда за апрель 2019 года составил более 1 млн 790 тыс. рублей. Кроме того, администрация предприятия не рассчиталась с двумя уволенными работниками, а еще девяти — не выплатила отпускные», — отметили в надзорном ведомстве.

В адрес директора было внесено представление, а также возбуждено дело по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ («Невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы»). На сегодня долг погашен полностью.

По данным ЕГРЮЛ, в реестре есть два юрлица с идентичным названием. Первое ООО «Агрофирма «Кубня» было создано в декабре 2005 года в селе Хозесаново Кайбицкого района. Собственниками являлись ООО «Агро-актив» и ЗАО Холдинговая компания «Золотой колос». Учредителем последней был бывший глава правления обанкроченного «Татфондбанка», депутат Госсовета РТ, а ныне фигурант уголовного дела Роберт Мусин. Первая фирма «Кубня» была официально ликвидирована в сентябре 2013 года путём реорганизации в форме слияния. А в начале ноября 2018 года появилось в том же селе одноимённое ООО. Его уставный капитал — 10 тыс. рублей, основной вид деятельности — смешанное сельское хозяйство. Директор — Валерий Поляков, собственники — ООО «Перспектива» и ООО «Каратунское зерно». Владельцем последнего числится АО «Холдинговая компания «Ак Барс», а первого — ООО «Торгово-производственный комплекс «Агро-трейд».